Адже повинен подивитися, що встиг зробити та чи має підтримку. Про це зауважила в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

До теми До кінця точно попрацюю, – Зеленський розповів про плани на другий термін

Відповідаючи на запитання журналіста, чи хотіла б вона, аби Зеленський знову був президентом, Кравчук відповіла: "Так".

"Якщо дивитися на цих кандидатів, які зараз є, окрім нього, то я б його навіть просила, щоб він йшов на другий термін", – наголосила Кравчук.

З чим Разумков піде у президенти

Якщо у президенти захоче піти колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, йому потрібно буде скласти програму разом із експертами різних напрямків.

"Дмитро (Разумков – 24 канал) завжди уникав речей, коли потрібно визначатися. Він уникає гострих кутів", – сказала Кравчук.

Нагадаємо, що наприкінці листопада Разумков підтвердив, що має намір взяти участь у президентських і парламентських виборах. "Я реалізую всі амбіції", – зауважив колишній спікер.

Повний випуск "Що це було?" із Євгенією Кравчук: дивіться відео

Другий термін Зеленського: що відомо

  • Відповідно до президентського рейтингу, поки Зеленський лідирує.
  • У 2019 році чинний очільник України заявляв, що йде лише на один термін, але наступні заяви не були такими однозначними.
  • Команда нинішнього президента підтримує другу каденцію Зеленського. Водночас він запевнив, що до кінця цього терміну точно попрацює.
  • Наприкінці листопада Зеленський заявив, що відповідне рішення ще не ухвалив. Він зауважив, що спілкуватиметься із народом і звертатиме увагу на підтримку суспільства.
  • До речі, колишній міністр внутрішній справ Арсен Аваков не вірить у другу каденцію чинного президента.

Що говорив Зеленський про другий термін навесні: дивіться відео