Адже повинен подивитися, що встиг зробити та чи має підтримку. Про це зауважила в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
До теми До кінця точно попрацюю, – Зеленський розповів про плани на другий термін
Відповідаючи на запитання журналіста, чи хотіла б вона, аби Зеленський знову був президентом, Кравчук відповіла: "Так".
"Якщо дивитися на цих кандидатів, які зараз є, окрім нього, то я б його навіть просила, щоб він йшов на другий термін", – наголосила Кравчук.
З чим Разумков піде у президенти
Якщо у президенти захоче піти колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, йому потрібно буде скласти програму разом із експертами різних напрямків.
"Дмитро (Разумков – 24 канал) завжди уникав речей, коли потрібно визначатися. Він уникає гострих кутів", – сказала Кравчук.
Нагадаємо, що наприкінці листопада Разумков підтвердив, що має намір взяти участь у президентських і парламентських виборах. "Я реалізую всі амбіції", – зауважив колишній спікер.
Повний випуск "Що це було?" із Євгенією Кравчук: дивіться відео
Другий термін Зеленського: що відомо
- Відповідно до президентського рейтингу, поки Зеленський лідирує.
- У 2019 році чинний очільник України заявляв, що йде лише на один термін, але наступні заяви не були такими однозначними.
- Команда нинішнього президента підтримує другу каденцію Зеленського. Водночас він запевнив, що до кінця цього терміну точно попрацює.
- Наприкінці листопада Зеленський заявив, що відповідне рішення ще не ухвалив. Він зауважив, що спілкуватиметься із народом і звертатиме увагу на підтримку суспільства.
- До речі, колишній міністр внутрішній справ Арсен Аваков не вірить у другу каденцію чинного президента.
Що говорив Зеленський про другий термін навесні: дивіться відео