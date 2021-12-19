Адже повинен подивитися, що встиг зробити та чи має підтримку. Про це зауважила в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

До теми До кінця точно попрацюю, – Зеленський розповів про плани на другий термін

Відповідаючи на запитання журналіста, чи хотіла б вона, аби Зеленський знову був президентом, Кравчук відповіла: "Так".

"Якщо дивитися на цих кандидатів, які зараз є, окрім нього, то я б його навіть просила, щоб він йшов на другий термін", – наголосила Кравчук.

Зауважимо! Згідно із даними соціологічних досліджень, наразі Володимир Зеленський впевнено лідирує у президентському рейтингу.

З чим Разумков піде у президенти

Якщо у президенти захоче піти колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, йому потрібно буде скласти програму разом із експертами різних напрямків.

"Дмитро (Разумков – 24 канал) завжди уникав речей, коли потрібно визначатися. Він уникає гострих кутів", – сказала Кравчук.

Нагадаємо, що наприкінці листопада Разумков підтвердив, що має намір взяти участь у президентських і парламентських виборах. "Я реалізую всі амбіції", – зауважив колишній спікер.

Повний випуск "Що це було?" із Євгенією Кравчук: дивіться відео

Другий термін Зеленського: що відомо

Відповідно до президентського рейтингу, поки Зеленський лідирує.

У 2019 році чинний очільник України заявляв, що йде лише на один термін, але наступні заяви не були такими однозначними.

Команда нинішнього президента підтримує другу каденцію Зеленського. Водночас він запевнив, що до кінця цього терміну точно попрацює.

Наприкінці листопада Зеленський заявив, що відповідне рішення ще не ухвалив. Він зауважив, що спілкуватиметься із народом і звертатиме увагу на підтримку суспільства.

До речі, колишній міністр внутрішній справ Арсен Аваков не вірить у другу каденцію чинного президента.

Що говорив Зеленський про другий термін навесні: дивіться відео