Зеленський повинен серйозно змінити структуру управління, яку вибудовує в державі. Тільки так він, як вважає Аваков, зможе потрапити на другу каденцію.

Зверніть увагу Зеленський впевнено лідирує: "свіжий" президентський рейтинг

"Будь-хто переможе Зеленського"

За його словами, будь-кому вистачить сил, щоб перемогти чинного президента. Зокрема на його полі з'явився експікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Потім з'явиться, наприклад, Дмитро Гордон чи доктор Комаровський. Це також на тому ж полі,

– наголосив Аваков.

Він вважає, що антирейтинг, який зараз з'являється у Зеленського, є неминучим у будь-кого, хто керував би країною в нинішній ситуації.

"Але одна справа витратити свій рейтинг на створення, а інша справа витратити його на інтриги", – додав колишній очільник МВС.

Нагадаємо! Разумков створює у парламенті міжфракційне об'єднання "Розумна політика". У ЗМІ з'явилась інформація, що Євген Комаровський нібито може долучитись у політсилу, але лікар спростував цю інформацію.

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