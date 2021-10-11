Відповідну заяву про спроби сім'ї вплинути на його плани щодо президентства Зеленський зробив в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

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Дочка Зеленського просить його не йти у президенти знову

Донька порушує цю тему, вона не хоче, щоб я йшов на другий термін,

– розповів глава держави.

Він додав, що як би не любив свою дочку, все залежатиме тільки від рівня того, що встигне зробити його команда.

Зеленського додав, що його донька наступного року вступатиме до вищого навчального закладу в Україні, хоча їй комфортніше було б навчатися за кордоном. "Тільки тут (навчатиметься – 24 канал), бо я президент України, а не іншої держави. Це моє бажання, і в нас є з нею така домовленість", – зазначив він.

За словами Зеленського, його донька хоче вступати на факультет міжнародних відносин і займатися міжнародною економікою, однак може ще передумати.

Заява Зеленського про другий термін