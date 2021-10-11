Соответствующее заявление о попытках семьи повлиять на его планы касательно президентства Зеленский сделал в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".
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Дочь Зеленского просит его не идти в президенты снова
Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок,
– рассказал глава государства.
Он добавил, что как бы ни любил свою дочь, все будет зависеть только от уровня того, что успеет сделать его команда.
Зеленского добавил, что его дочь в следующем году будет поступать в высшее учебное заведение в Украине, хотя ей комфортнее было бы учиться за рубежом. "Только здесь (будет учиться – 24 канал), потому что я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание, и у нас есть с ней такая договоренность", – отметил он.
По словам Зеленского, его дочь хочет поступать на факультет международных отношений и заниматься международной экономикой, однако может еще передумать.
Заявление Зеленского о втором сроке
- На съезде "слуг народа" в Трускавце Зеленский заявил, что еще не определился, будет ли идти на второй президентский срок.
- Он сказал однопартийцам, что хотел бы быть президентом "на момент, когда команда выполнит все предоставленные избирателям обещания".
- Напомним, когда Зеленский шел в президенты, то сначала говорил только об одной каденции. Уже впоследствии предположил, что может подумать и о втором сроке.