Зеленский должен серьезно изменить структуру управления, которую выстраивает в государстве. Только так он, как считает Аваков, сможет попасть на вторую каденцию.

Обратите внимание Зеленский уверенно лидирует: "свежий" президентский рейтинг

"Кто угодно победит Зеленского"

По его словам, кому угодно хватит сил, чтобы победить действующего президента. В частности, на его поле появился экс-пикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Потом появится, например, Дмитрий Гордон или доктор Комаровский. Это также на том же поле,

– подчеркнул Аваков.

Он считает, что антирейтинг, который сейчас появляется у Зеленского, неизбежен у любого, кто бы руководил страной в нынешней ситуации.

"Но одно дело потратить свой рейтинг на создание, а другое дело потратить его на интриги", – добавил бывший глава МВД.

Напомним! Разумков создает в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика". В СМИ появилась информация, что Евгений Комаровский якобы может присоединиться к политсиле, но врач опроверг эту информацию.

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