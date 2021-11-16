Зеленский должен серьезно изменить структуру управления, которую выстраивает в государстве. Только так он, как считает Аваков, сможет попасть на вторую каденцию.
Обратите внимание Зеленский уверенно лидирует: "свежий" президентский рейтинг
"Кто угодно победит Зеленского"
По его словам, кому угодно хватит сил, чтобы победить действующего президента. В частности, на его поле появился экс-пикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Потом появится, например, Дмитрий Гордон или доктор Комаровский. Это также на том же поле,
– подчеркнул Аваков.
Он считает, что антирейтинг, который сейчас появляется у Зеленского, неизбежен у любого, кто бы руководил страной в нынешней ситуации.
"Но одно дело потратить свой рейтинг на создание, а другое дело потратить его на интриги", – добавил бывший глава МВД.
Второй срок Зеленского: главное
- На брифинге в Трускавце Владимир Зеленский подчеркнул, что пока не готовится ко второй каденции, ведь должен выполнить все обещанное.
- По мнению "слуги народа" Евгении Кравчук, действующий президент непременно выиграет, если будет снова баллотироваться.
- Дочь Зеленского не хочет, чтобы отец снова шел в президенты.
- Глава Рады Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский может решиться на второй срок, если будет видеть доверие.