Народный депутат отметил, что глава государства примет соответствующее решение "только сам". Об этом глава Верховной Рады сообщил в интервью Олесе Бацман.

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Если все получится, но он захочет реализовать что-то еще, безусловно, он будет идти (на второй срок – 24 канал). Но если что-то не получится, он будет видеть, что нет мандата доверия, мне кажется, он не уйдет,

– сказал Руслан Стефанчук.

Спикер подчеркнул, что для Владимира Зеленского, как и для любого другого политика, поддержка граждан в этом вопросе будет решающим фактором.

Реализация предвыборной программы

Глава Верховной Рады подчеркнул, что и действующий президент, и вся его команда ведут активную работу над тем, чтобы реализовать программу, представленную перед выборами.

Мне хочется, чтобы появился первый президент Украины, который откроет программу, а там у каждого обещания стоит галочка "выполнено". И я знаю, что он действительно этого хочет,

– добавил нардеп.

Обратите внимание! Когда Владимир Зеленский шел на первый срок президентства, то говорил только об одной каденции. Однако впоследствии подчеркнул, что может подумать баллотироваться во второй раз.

Второй срок Зеленского: коротко