В то же время на пост президента может выдвигаться и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. О его амбициях в эфире "Перекрестного допроса" с Екатериной Соляр рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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У Разумкова – "магия должности"

По ее словам, у Разумкова есть "магия должности". Ведь его ассоциируют именно с должностью, а не с какими-то другими действиями.

Если будет выдвигаться Зеленский на второй срок и будет, например, независимый кандидат господин Разумков, то я абсолютно убеждена, что Зеленский выиграет,

– подчеркнула Кравчук.

Она отметила, что есть вопросы к Разумкову, в частности относительно того, какую карьеру он для себя видит. "Он – молодой, узнаваемый человек. Планы на будущее какие-то есть", – сказала она.

Справка. Согласно социологическому исследованию "Рейтинг", 22% украинцев доверяют Дмитрию Разумкову. Он – второй после действующего президента Украины.

У спикера Рады, как отметила нардеп, довольно высокий показатель доверия. В частности если сравнивать с теми, кто стал депутатом 2 года назад.

Зеленский – на втором сроке: что известно