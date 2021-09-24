В то же время на пост президента может выдвигаться и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. О его амбициях в эфире "Перекрестного допроса" с Екатериной Соляр рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
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У Разумкова – "магия должности"
По ее словам, у Разумкова есть "магия должности". Ведь его ассоциируют именно с должностью, а не с какими-то другими действиями.
Если будет выдвигаться Зеленский на второй срок и будет, например, независимый кандидат господин Разумков, то я абсолютно убеждена, что Зеленский выиграет,
– подчеркнула Кравчук.
Она отметила, что есть вопросы к Разумкову, в частности относительно того, какую карьеру он для себя видит. "Он – молодой, узнаваемый человек. Планы на будущее какие-то есть", – сказала она.
У спикера Рады, как отметила нардеп, довольно высокий показатель доверия. В частности если сравнивать с теми, кто стал депутатом 2 года назад.
Зеленский – на втором сроке: что известно
- Когда Зеленский шел на первый срок президентства, то сначала говорил только об одной каденции. Уже впоследствии подчеркнул, что может подумать и о второй каденции.
- Украинский лидер отметил, что не сделал еще всего, что запланировал и начал.
- Уже в сентябре Зеленский сказал, что хочет выполнить все, что обещал, в первой каденции и "пойти отдыхать".