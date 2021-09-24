Водночас на посаду президента може висуватись і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Про його амбіції в ефірі "Перехресного допиту" із Катериною Соляр розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
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У Разумкова – "магія посади"
За її словами, у Разумкова є "магія посади". Адже його асоціюють саме з посадою, а не з якимись іншими діями.
Якщо висуватиметься Зеленський на другий термін і буде, наприклад, незалежний кандидат пан Разумков, то я абсолютно переконана, що Зеленський виграє,
– наголосила Кравчук.
Вона зауважила, що є запитання до Разумкова, зокрема щодо того, яку кар'єру він для себе бачить. "Він – молода, впізнавана людина. Плани на майбутнє якісь є", – сказала вона.
У спікера Ради, як зауважила нардепка, доволі високий показник довіри. Зокрема якщо порівнювати з тими, хто став депутатом 2 роки тому.
Зеленський – на другому терміні: що відомо
- Коли Зеленський йшов на перший термін президентства, то спочатку говорив лише про одну каденцію. Вже згодом наголосив, що може подумати і про другу каденцію.
- Український лідер зауважив, що не зробив ще всього, що запланував і розпочав.
- Вже у вересні Зеленський сказав, що хоче виконати все, що обіцяв, у першій каденції і "піти відпочивати".