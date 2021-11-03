Народний депутат зазначив, що глава держави ухвалить відповідне рішення "лише сам". Про це очільник Верховної Ради повідомив в інтерв'ю Олесі Бацман.

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Якщо все вийде, але він захоче реалізувати щось ще, безумовно, він ітиме (на другий термін – 24 канал). Але якщо щось не вийде, він бачитиме, що немає мандата довіри, мені здається, він не піде,

– сказав Руслан Стефанчук.

Спікер підкреслив, що для Володимира Зеленського, як і для будь-якого іншого політика, підтримка громадян у цьому питанні буде вирішальним фактором.

Реалізація передвиборчої програми

Очільник Верховної Ради наголосив, що і чинний президент, і вся його команда ведуть активну роботу над тим, аби реалізувати програму, представлену перед виборами.

Мені хочеться, щоб з'явився перший президент України, який відкриє програму, а там біля кожної обіцянки стоїть галочка "виконано". І я знаю, що він дійсно цього хоче,

– додав нардеп.

Зверніть увагу! Коли Володимир Зеленський йшов на перший термін президентства, то говорив лише про одну каденцію. Однак згодом наголосив, що може подумати балотуватися вдруге.

Другий термін Зеленського: коротко