Я бы так все это не отдал, – Зеленский об отказе Украины от ядерного оружия
Будапештский меморандум должен обеспечить Украине безопасность. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мы слишком легко отказались от ядерного статуса.
Российская пропаганда распространяла фейки, что Украина работает над созданием ядерного и биологического оружия. Президент Украины Владимир Зеленский заверил российских журналистов, что это анекдот, не имеющий никакой реальной основы.
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Отказ от ядерного оружия
Украинский президент отметил, что никакого ядерного оружия или биолаборатории для изготовления химического в Украине нет. Хотя подписание Будапештского меморнандума было своеобразной сдачей интересов Украины.
Если бы человек, который подписывал сдачу наших интересов, я это иначе не называю, был бы таким, как я… Я бы так это не отдал,
– сказал Зеленский.
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