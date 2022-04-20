Я думаю, полетит что-то и в сторону России, – Арестович о возможном ядерном ударе от Путина
У России есть возможность использовать ядерное оружие. Однако возникает вопрос, как это воспримут в мире.
Об этом в интервью 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.
Стратегическое ядерное оружие Путин не применит, – Арестович
"Ну вот применил Путин ядерное оружие. Как это воспримут в Соединенных Штатах? Вот взлетела ядерная ракета из России. Как мир это воспримет и страны, которые имеют ядерное оружие и могут быть потенциальными жертвами России. Думаю, полетит что-то и в сторону России. На это Россия не пойдет", – рассказал Арестович.
Россияне уже получили Чернобыль
По словам советника, если это тактическое оружие, то его по задумке используют, чтобы уничтожить батальон обороны. И через ядерное пятно должны пройти войска и пойти в наступление, чтобы пробить оборону.
Я хочу посмотреть на российские войска, которые пойдут на ядерное пятно. Особенно, как в Чернобыле несколько десятков солдат умерли,
– отметил Арестович.
Обратите внимание – полное интервью с Арестовичем: смотрите видео