Я его когда-то заканчивал, – Ким рассказал об ударах по университетам в Николаеве

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал ракетный удар по университету в городе. Он отметил, что в свое время учился в нем.

Об этом он рассказал в своем видеообращении. Глава ОВА подчеркнул, что враг делает все возможное для того, чтобы лишить Украину морской отрасли.

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Таких университетов всего два на весь бывший СССР

Виталий Ким подчеркнул, что российские военные нанесли ракетный удар сразу по двум университетам города. Речь о педагогическом институте, а также Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова. Его глава ОВА, кстати, окончил в 2003 году. Теперь же он получал в учебном заведении степень кандидата наук.

Он также подчеркнул, что на все пространство бывшего СССР было только два таких университета. Один непосредственно в Николаеве, а второй – в санкт-Петербурге.

Мне интересно: они заблокировали порты, море, уничтожают порты, сейчас уничтожают единый кораблестроительный университет в Украине. Как бы отреагировали они, если бы по петербургскому университету "прилетело" сейчас пять ракет?,

– подчеркнул Ким.

Напомним, что российские оккупанты атаковали Николаев утром 15 июля. Сначала в городе прогремели несколько взрывов и только после этого объявили о воздушной тревоге.

Раздалось более 10 взрывов

Подтвердил информацию о взрывах мэр Николаева Александра Сенкевича. Именно он и подчеркнул, что их было более 10. Горожан он попросил оставаться в укрытиях до отбоя, а также не снимать на фото и видео последствия ракетных ударов.

Вскоре сведения появились и от главы ОВА Виталия Кима. Он отметил, что ракетный обстрел россияне нанесли по Николаеву около 07:50. Что касается пострадавших или разрушений, то чиновник отметил, что соответствующая информация появится позже.

Менее чем через час Виталий Ким опубликовал в сети видео. На нем можно увидеть момент попадания вражеских снарядов в университеты Николаева. Глава ОВА подчеркнул, что враг взялся за атаку учебных заведений. Он обратился к университетам демократических государств. Их Ким попросил называть россию "тем, кто она является на самом деле – террористом".

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