Я могу оставить пост премьер-министра только по решению народа, – Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти с поста. Впрочем, соответствующее решение он будет принимать только, якобы по требованию народа. Политик также планирует обсудить с партиями проведение досрочных парламентских выборов в 2021 году.
Что сказал Пашинян
Оппозиция якобы не смогла привлечь большое количество людей для требования отставки Пашиняна. Об этом премьер-министр Армении написал на своей странице в фейсбуке.
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Я могу оставить пост премьер-министра только по решению народа. Готов продолжать руководство Армении в эти трудные времена в случае повторного создания доверия народа,
– подчеркнул Пашинян.
Он добавил, что есть только один способ выяснить этот вопрос – провести досрочные выборы в парламент.
"Приглашаю парламентские и заинтересованные непарламентские партии на консультации по проведению выборов в 2021 году", – сказал чиновник.
Отставка Пашиняна: главное
- 9 ноября Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава России Владимир Путин подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
- Армяне сочли такое соглашение капитуляцией их страны и вышли на акции протеста.
- Население требовало отставки Пашиняна. Однако сам премьер заявлял, что не было лучшего варианта для урегулирования ситуации в регионе.
- 22 декабря оппозиция Армении объявили общенациональную забастовку с требованием Пашиняну уйти с должности.
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