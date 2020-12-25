Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти с поста. Впрочем, соответствующее решение он будет принимать только, якобы по требованию народа. Политик также планирует обсудить с партиями проведение досрочных парламентских выборов в 2021 году.

Что сказал Пашинян

Оппозиция якобы не смогла привлечь большое количество людей для требования отставки Пашиняна. Об этом премьер-министр Армении написал на своей странице в фейсбуке.

Читайте также В Ереване оппозиция объявила бессрочный сидячий протест у правительства: детали

Я могу оставить пост премьер-министра только по решению народа. Готов продолжать руководство Армении в эти трудные времена в случае повторного создания доверия народа,

– подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что есть только один способ выяснить этот вопрос – провести досрочные выборы в парламент.

"Приглашаю парламентские и заинтересованные непарламентские партии на консультации по проведению выборов в 2021 году", – сказал чиновник.

Отставка Пашиняна: главное