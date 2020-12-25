Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що готовий піти з посади. Втім, відповідне рішення він прийматиме лише, мовляв, на вимогу народу. Політик також планує обговорити з партіями проведення дострокових парламентських виборів у 2021 році.

Що сказав Пашинян

Опозиція нібито не змогла залучити велику кількість людей для вимоги відставки Пашиняна. Про це прем'єр-міністр Вірменії написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Я можу залишити посаду прем'єр-міністра тільки за рішенням народу. Готовий продовжувати керівництво Вірменії у ці важкі часи у разі повторного створення довіри народу,

– наголосив Пашинян.

Він додав, що є лише один спосіб вияснили це питання – провести дострокові вибори до парламенту.

"Запрошую парламентські і зацікавлені непарламентські партії на консультації щодо проведення виборів у 2021 році", – сказав чиновник.

Відставка Пашиняна: головне