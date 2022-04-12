Я нахожусь в определенном списке тех, кто представляет для россиян угрозу, – Епифаний
Источник:LB.ua
Митрополит Епифаний может быть для российских военных такой же мишенью, как и Президент Украины Владимир Зеленский.
Согласно словам Епифания, благодаря данным иностранной и нашей разведки, он знает, что находится в определенном списке тех, кто представляет для россиян угрозу.
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"Но не смотря ни на что, у меня нет страха. В первые дни было очень опасно, когда работали так называемые диверсионные группы", – сообщил Епифаний.
Они даже в течение первых трех ночей пытались напасть на Михайловский златоверхий монастырь, на мою резиденцию,
– отметил Епифаний.
Митрополит добавил, что благодаря нашим военнослужащим, нашей охране, эта атака была отбита.
"Я в течение этих дней, что длится война, нахожусь в нашем духовном центре Православной церкви Украины – Михайловском златоверхом монастыре", – сообщил Епифаний.
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