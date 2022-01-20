Я не думал, что они идут к нам – оператор "Радио Свобода" об избиении "Беркутом"

"Было видно, что мы журналисты. Мы были в шлемах и близко не подходили. Я увидел "Беркут", который поднимается, но я не думал, что они идут к нам", – вспоминает видеооператор "Радио Свобода" Игорь Исхаков. Он с коллегой снимал будни, адские дни Майдана и был избит "Беркутом".

Игорь Исхаков работает на "Радио Свобода" с 2005 года. На протяжении этого времени был звукорежиссером, оператором, режиссером прямых эфиров. Во время Революции Достоинства вел стримы с Майдана. Утром 20 января 2014 года на улице Грушевского во время выполнения профессиональных обязанностей Игоря Исхакова и его коллегу Дмитрия Баркара жестоко избили бойцы "Беркута". Их сначала повалили на землю, а потом начали бить. После этого журналисты провели в автозаке около 10 часов.

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Рассказ Игоря Исхакова о первых стримах на Майдане, жестоком избиении "Беркутом" и роли представителей СМИ в Революции читайте в интервью сайту 24 канала в рамках проекта "Баррикады Достоинства".

Общество ожидало подписания Соглашения о евроинтеграции. Какая атмосфера тогда царила среди представителей СМИ?

Мне кажется, что люди начали чувствовать, что происходит что-то не то. После Оранжевой революции все были в восторге, что наконец-то Украина получит хорошего лидера и будет иметь правильный курс, что Украина наконец станет Украиной. Но все оказалось не так и пришел Янукович. Сначала он говорил вещи, которые казались нормальными, что мы – Европа. А тут получается, что нет. И началось "закручивание гаек", начались протесты.



Сотрудник "Радио Свободы" Игорь Исхаков / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Когда вы впервые пошли на Майдан?

Я вернулся из отпуска и впервые попал на Майдан через три недели, когда всех разогнали и избили. Уже начали собираться люди и устанавливать палатки. Мы одни из первых вели стримы с Майдана. Мы ходили туда, насколько хватало батареек. То есть мы там были не постоянно, но старались приходить и освещать акции, которые происходили. Тогда противостояния как такового еще не было. Освещали как живет Майдан, очаги обороны, штабы.

Общались ли вы с "Беркутом" во время прямых трансляций?

Поначалу они вели себя довольно сдержанно. Поэтому мы иногда проходили те "коридоры", снимали разные их перестроения.

20 января журналистов, вас и вашего коллегу Дмитрия Баркара задержали и избили бойцы спецподразделения "Беркут". В избиении участвовало около десятка милиционеров. Как все происходило?

Началось все еще 19 января. Тогда только что сгорела баррикада на Грушевского. Тогда еще стояло табло возле стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. В какой-то момент в нем что-то переключилось и он просто светил белым в сторону протестующих. Мы сняли столкновения.

Я даже снял, как в меня пытается попасть "Беркут" – они уже стреляли вовсю резиновыми пулями, бросали шумовые гранаты и там был довольно ожесточенный бой до ночи. Потом начало стихать, все было завалено гранатами, гильзами. Тогда, кажется, избили парня, который был на вершине колоннады над входом в футбольный стадион "Динамо" на улице Грушевского.



Революция Достоинства, 31 января 2014 года / Фото из личного архива Игоря Исхакова

Активист бросал коктейли Молотова, к нему пробрался "Беркут" и его избили на глазах у всех людей. Ничего нельзя было выделять. После того все затихло и утром 20-го у меня была утренняя смена. А до того в меня попала граната, когда я пошел снимать все ближе к протестующим. Мы одевались, чтобы было удобно снимать, имели шлемы с надписью "пресса", но сильно не отмечали себя как уже потом. Тогда в меня попала граната.

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"Я даже увидел "Беркут", который поднимается, но я не думал, что они идут к нам"

После того мы отработали утреннюю смену. С Дмитрием Баркаром мы посмотрели, что у нас руки есть, ноги есть, "свежие" батарейки есть. И мы пошли снимать. Утром было довольно тихо, а ночью, до этого, эту баррикаду поливали. Было очень холодно и все замерзло. Мы снимали как она выглядит в лучах утреннего солнца.

Все было завалено гильзами, люди ходили и собирали их. Мы поднялись на холм за баррикаду, поближе к милиционерам. Там стояли внутренние войска, потому что они были одеты в черный, а "Беркут" – в пятнистую одежду. Я не знаю, зачем мы им сдались. У меня было такое подозрение, что они хотели наши карточки, потому что много материала снималось на Майдане. Возможно, они хотели получить этот материал.

Но мы были в прямом эфире и вели себя довольно мирно. Было видно, что мы журналисты. Мы были в шлемах и близко не подходили. Я увидел "Беркут", который поднимается, но я не думал, что они идут к нам. Однако они нас взяли и избили.

Избиение журналистов "Радио Свобода" на Майдане: смотрите видео

На видео видно, как представители "Беркута" аж сносят вас с холма.

Кто-то считал на видео, что их было до 12 человек. Было очень странно, потому что я знаю, что нет смысла сопротивляться и зачем сопротивляться? Если, например, они бы меня просто задерживали и сказали, что мы арестованы, то мы бы просто пошли туда, куда надо было бы до выяснения всех обстоятельств, и сказали бы, что мы пресса. Но их все это бесило. Видимо, их долго держали на улице. Я думаю, что они хотели хоть кого-то побить.



Революция Достоинства, 31 января 2014 года / Фото из личного архива Игоря Исхакова

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"Нас побили и посади в автозак, где мы просидели 10 часов"

А пытались карточки с камер забрать?

Кстати, камеру так и не нашли. На мне еще был рюкзак "LiveU", то он нашелся, а камера – нет. Нас побили и посади в автозак, где мы просидели около десяти часов. После этого нас привезли в Оболонское РУВД. Но мы уже приехали туда, как свидетели. Когда нас принимали, сняли наручники и сказали, что "ну вы же свидетели". Баркар сообщил, что нас задержали и подключилась уже "Радио Свобода" и журналисты. То есть создался информационный шум. Руководительница киевского бюро "Радио Свободы" Инна Кузнецова обращалась даже к депутатам из "Партии регионов".

Какие вам нанесли травмы?

Меня пнули в лицо, а у Дмитрия Баркара был сильно побит глаз.

Вы писали заявление?

Они пытались нас опросить, видели ли мы людей, которые совершают какие-то противоправные действия. Мы сказали, конечно, что видели. Они очень обрадовались, а мы начали описывать, что это были люди в камуфляже. Немного не вышел диалог. Собственно мы написали, что были свидетелями своего избиения. Но они пытались узнать, видели ли мы людей, которые бросали камни в сторону милиции, зажигали коктейли Молотова. Где-то в 19:00 мы пошли уже на "Громадское" и рассказывали об этом в прямом эфире. Я боялся идти домой, потому что лицо у меня было не очень и я не знал как это показать жене.



Дмитрий Баркар и Игорь Исхаков / Фото из Фейсбука Николая Княжицкого

Как расследуется ваше дело?

В прошлом году ко мне обращались следователи и мы ходили на этот холм. Я им показывал, но не уверен, что это именно мое дело, потому что там же коллективное было. Но они пытались что-то выяснить. После того как была реформа, то был момент, когда они пытались что-то расследовать. Мы ходили, давали показания, передали видео, собрали фрагменты об избиении.

"Любая независимость любой страны мира "омытая кровью"

Как вы вспоминаете расстрел протестующих?

20 февраля. Нас как раз позвали в Посольство США, потому что приезжала Виктория Нуланд и она хотела пообщаться с избитыми журналистами. Мы же ничего не знали, потому что у нас, видимо, были даже выключены телефоны. Когда я включил его, то мне звонил друг-оператор. Он сказал, что не может мне дозвониться и спросил, где я. А я говорю: "Мы в Посольстве США, все хорошо". Он спрашивает: "Ты знаешь, что на Майдане? Я думал, тебя убили".

Он начал мне рассказывать все, а потом я увидел в новостях, что именно в этот день был расстрел. Наши коллеги снимали это. Это было как-то странно воспринимать. Это не было шоком для меня. На самом деле я ожидал всего этого. Еще до того, когда мы обсуждали, как различные страны получали независимость, то я говорил, что любая независимость любой страны мира "омытая кровью", и только украинская досталась бесплатно. Я говорил, что должна пролиться кровь.



Революция Достоинства / Фото РИА Новости, Андрей Стенин

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"Сказал жене, что не знаю, увидимся ли мы вечером"

Журналисты – люди, которые должны не поддаваться эмоциям. Как расстрел протестующих повлиял на вас и на представителей СМИ?

Некоторые люди реально были шокированы. Некоторые мои знакомые журналисты были в таком "эмоциональном оцепенении", когда не знаешь, что делать. Я чувствовал себя таким "объективом". Фотокорреспондент "Радио Свобода" Андрей Дубчак снял несколько ужасных вещей. В частности, как "Беркут" принес какого-то человека. Мы сначала думали, что у него нет головы, он был как-то так накрыт. Он это снял и когда пришел, то был сам не свой. Это ужасно.

Когда уже началось противостояние, когда сожгли палатки вокруг монумента, оттеснили людей ближе к Майдану Незалежности, то мы ожидали последний бой. Мы были там. Я на всякий случай говорил жене, что не знаю, увидимся ли мы вечером.



Революция Достоинства, 31 января 2014 года / Фото из личного архива Игоря Исхакова

18 февраля мы ждали штурма. К тому же настолько ждали, что у меня дома был комплект для выхода в эфир. Вдруг что, то ко мне приехали бы ведущие и мы вели бы трансляцию из моего дома. Мы были готовы даже к тому. Первое, что перекрыли – метро. Мы все ждали, что "Беркут" там соберется и оттуда выйдет, что его там "накапливают". Мы думали, что это будет не долго и очень жестоко.



Революция Достоинства, 30 декабря 2013 года / Фото из личного архива Игоря Исхакова

"Многие журналисты снимали не для картинки"

Какую роль сыграли журналисты в Революции Достоинства?

Мне хотелось бы думать, что это было время не погони за картинками, за лайками, а это была действительно миссия показать людям, что происходит на самом деле. Не то, что "Беркут" кого-то зверски бьет, не то, что кто-то – обкуренный в центре Киева. Мне кажется, что многие журналисты снимали не для картинки.



Исхаков говорит, что журналисты на Майдане хотели показать людям, что происходит на самом деле / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Если сравнивать состояние свободы слова до Майдана и после, как изменилась ситуация?

До Майдана было больше изданий, которые просто спонсировались определенными политическими силами и соответственно "топили" за эти силы. После Майдана их стало меньше, потому что изменилась элита.

"На Майдане был такой странный дух. Действительно, гражданское общество"

Мы даже ходили снимать "Антимайдан". Я живу у Золотых ворот, а наш офис был возле станции метро "Крещатик". Если стоять у Золотых ворот, то никакой Майдан не ощущался. Была открыта "Вареничная Катюша", откуда "валил" какой-то русский шансон, люди ели, пили. А поскольку на Майдане что-то горело постоянно, то мы были пропитаны немного дымом и имели черный цвет от сажи. Мы так даже замечали в толпе друг друга. Говорят, что это была большая проблема в метро, потому что всякие маргиналы вычисляли нормальных людей, от которых пахло дымом, и били их.



Игорь Исхаков, Левко Стек и Богдана Костюк / Фото из личного архива Игоря Исхакова

Я понимаю, когда вернулась первая волна людей с фронта, то они увидели, что здесь никто даже не в курсе, что они там воевали, проливали кровь, убивали их собратьев. Здесь никто не в курсе, здесь люди ходят в бары и все хорошо. Было такое ощущение и с Майданом.

На Майдане был такой странный дух. Действительно, гражданское общество. Чувствовалось, что эти люди организовывались самостоятельно, что не было какого-то дяди, который говорил им, что делать. Они сами старались быть полезными. Не все могли стоять на Майдане, но кто-то приходил постоять, а кто-то что-то приносил. Мне показалось, что Украина рождается здесь и было бы классно, что Украина бы наконец опомнилась и начала делать то, что надо.



Оператор говорит, что на Майдане ему "показалось, что Украина рождается здесь" / Фото 24 канала, Валентины Полищук

И окрыленными "рождением Украины" мы шли снимать в Мариинский парк Антимайдан. Там была сцена, где выступал депутат из "Партии регионов" Олег Калашников и вопил "Фашизм не пройдет!" и нечто подобное.

Антимайдан был огражден забором и там звучали какие-то советские песни. И были совершенно растерянные люди, которых туда привезли. Они даже не скрывали этого. Если Майдан жил, как организм, куда приходили что-то делать, помогать, то здесь просто курсировали люди, которые ходили вокруг палаток, потом они замерзали и залезали в палатки погреться.

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Там стояла милиция, которая должна была "сторожить безопасность". Там был коридор, где стояли "титушки" с палками, спортивного телосложения. Выглядело все очень жалко. А еще там было много "городских сумасшедших". Это все выглядело, как декорация.

Как Революция Достоинства повлияла на вас?

Это уже вторая революция на моей памяти. Мне кажется, что после Майдана мы должны были бы стать украинцами и сказать, что мы нация, а не "братский народ". Что есть соседи нормальные, а есть не очень, и как-то ограничить это все, создать определенный курс и двигаться им. Мне кажется, что все снова "устали" и начали снова заниматься собой. Это и правильно, конечно, но выглядит все не так весело.

Важно! Сайт 24 канала ведет проект "Баррикады Достоинства", в котором напоминает о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Поэтому вместе вспоминаем избиения студентов, "Марш миллионов", революционный новый год, "кровавое крещение", первые смерти активистов, бурный февраль и убийства Небесной Сотни. Об этом с нами говорят сами же майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, юристы, священники и другие люди, что были причастны к Майдану.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.