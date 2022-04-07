Я не объявлял эвакуацию, а советовал женщинам и детям ехать в более безопасные места, – Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что не объявлял эвакуацию из города. Городской глава уточнил свое высказывание, в котором посоветовал женщинам и детям выехать в более безопасные города.

Филатов сообщил, что высказывал свое личное мнение

Филатов заявил, что не объявлял эвакуацию из Днепра, ведь не имеет на это полномочия. Городской глава обратил внимание, что это прерогатива руководства страны и военных администраций.

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Он также сообщил, что высказывал свое личное мнение. Филатов отметил, что в условиях постоянных ракетных обстрелов женщинам, детям, старшим людям "лучше побыть в более спокойных местах".

В предыдущем заявлении мэр Днепра говорил, что не советует переселенцам задерживаться в городе. Филатов пояснил, что Днепр готов помогать всем беженцам, однако с "таким наплывом город может не справиться".

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