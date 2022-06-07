Я не понимаю, что такое унижение России, – Зеленский о словах Макрона

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон призвал Запад не унижать Россию, чтобы после войны в Украине она могла выйти из изоляции. Это мнение довольно странное и противоречивое.

Президент не понимает о каком унижении России говорит Макрон

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Financial Times сказал, что не понимает, о каком унижении России идет речь. Ведь между тем, пока кто-то беспокоится о лице России и ее будущем, она уже более 8 лет убивает украинцев.

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В свою очередь, Макрон, по словам украинского президента, глубоко понимается в процессе. Он является одним из лидеров Нормандской четверки, прекрасно знаком с деталями Минского документа и всех договоренностей с Россией в рамках нормандских встреч.

Вместе с тем, Эммануэль Макрон, конечно, знает и о невыполнении Россией этих договоренностей, в частности, о срывах внедренных режимов прекращения огня на Востоке Украины и срывах обмена пленными. Так что Владимир Зеленский задает вполне логичный вопрос – о каком именно унижении России говорит французский лидер, зная все это?

Более того, по мнению Зеленского, не стоит говорить и о унижении Украины. Это ведь слабая позиция.

Нас никто не унижает – нас убивают. Поэтому мы в ответ не собираемся также никого унижать, мы будем отвечать тем же инструментом,

– подытожил президент Украины.

Зеленский прокомментировал попытки Макрона прекратить огонь в Украине

Несмотря на то, что Эммануэль Макрон часто общается с террористом Путиным и говорит о дипломатическом окончании войны в Украине, это не дает результата. Зеленский высказался относительно того, что он и лидеры других стран пытаются договориться о прекращении огня, не принимая во внимание позицию Украины. Вероятно, отсюда и берутся заявления о "сохранении лица Путина" и "неуместности унижения России".

"Как можно прекратить огонь на территории Украины без позиции народа этого государства и без позиции лидера этого государства? Некоторые лидеры хотят считать себя лидерами, но, чтобы быть лидером, нужно не считать, а вести себя как лидер", - сказал украинский президент.

По словам Зеленского, если кто-то хочет быть лидером и иметь влияние на ситуацию, то должен делать четкие шаги – оказать большую вооруженную помощь, посадить за стол переговоров участников конфликта, то есть войны – Россию и Украину. Тогда тот лидер сможет тоже сидеть за этим столом и, возможно, даже влиять на процесс.

Президент отметил, что пока не знает, кто сможет гарантировать выполнение договоренностей с Россией, особенно когда речь идет о прекращении огня.

Я пока не вижу такой конфигурации, которая может заставить Россию остановить эту войну.

– сказал он.

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