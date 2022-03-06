Я не услышал реакции ни одного лидера мира, – Зеленский об анонсе России обстрелов 7 марта

Россия анонсировала авиаудары по Украине 7 марта. Однако ни один мировой лидер этого официально не прокомментировал.

Об этом в своем вечернем обращении 6 марта заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Тема На завтра Россия официально анонсировала обстрел, – Зеленский

Страна-агрессор анонсировала обстрелы по предприятиям оборонного комплекса. Как отметил Зеленский, они расположены прямо в украинских городах, а вокруг них живут обычные люди.

Это – убийство, сознательное убийство. И я не услышал сегодня реакции ни от одного лидера мира, ни от одного Западного политика. Реакции на этот анонс,

– подчеркнул Зеленский.

Как подчеркнул президент, враг анонсирует обстрелы, потому что чувствует свою безнаказанность. Западные лидеры просто "растворились" на этот вечер.

Зеленский обратился к мировым лидерам

"Надеюсь, что хоть завтра вы это заметите, отреагируете, что-нибудь скажете", – обратился украинский президент к мировым лидерам.

Дерзость агрессора – это четкий сигнал для Запада, применяемых против России санкций – недостаточно. Потому что там не поняли. Не почувствовали. Не увидели, что мир действительно решителен. Действительно стремится остановить эту войну,

– подчеркнул Зеленский.

Вечернее обращение Зеленского за 6 марта: смотрите видео

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