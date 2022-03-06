Про це у своєму вечірньому зверненні 6 березня заявив Президент України Володимир Зеленський.

До теми На завтра Росія офіційно анонсувала обстріл, – Зеленський

Країна-агресорка анонсувала обстріли по підприємствах оборонного комплексу. Як зауважив Зеленський, вони розташовані просто в українських містах, а навколо них мешкають звичайні люди.

Це – вбивство, свідоме вбивство. І я не почув сьогодні реакції від жодного лідера світу, від жодного Західного політика. Реакції, на цей анонс,

– наголосив Зеленський.

Як підкреслив президент, ворог анонсує обстріли, бо відчуває свою безкарність. Західні лідери просто "розчинились" на цей вечір.

Зеленський звернувся до світових лідерів

"Сподіваюсь, що хоч завтра ви це помітите, відреагуєте, щось скажете", – звернувся український президент до світових лідерів.

Зухвалість агресора – це чіткий сигнал для Заходу, що застосованих проти Росії санкцій – недостатньо. Бо там не зрозуміли. Не відчули. Не побачили, що світ дійсно рішучий. Дійсно прагне зупинити цю війну,

– наголосив Зеленський.

Вечірнє звернення Зеленського за 6 березня: дивіться відео

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