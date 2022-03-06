Глава держави зазначив, що більшість із них побудовані десятиліття тому радянською владою. Про це він повідомив під час свого звернення до українського народу, пише 24 канал.

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Побудовані у містах. А зараз вони посеред звичайного міського середовища. Там працюють тисячі людей, сотні тисяч живуть поряд,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що це свідоме вбивство. Глава держави підкреслив, що жоден із західних лідерів чи політиків не відреагував на цей анонс російських загарбників.

"Вдумайтесь у відчуття безкарності окупантів – вони анонсують звірства, які заплановані. Чому? Тому що немає реакції, тому що мовчання. Жодного слова", – продовжив він.

Зеленський чекає на реакцію Заходу

Володимир Зеленський висловив сподівання, що хоча б 7 березня Захід це помітить і щось скаже. Адже ми точно знаємо:

хто підготував цю атаку;

як підуть накази за вертикаллю командування.

Ми знаємо все і не пробачимо нічого. Вас чекає трибунал,

– додав президент.

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