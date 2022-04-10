Я не верил, что город будут уничтожать, думал, он выдержит оборону, – мэр Мариуполя Бойченко

Российские оккупанты не прекращают обстрелы Мариуполя и просто стирают город с лица земли. Оккупанты делают все, чтобы захватить территорию города, даже ценой его уничтожения.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко удивлен тем, как российские оккупанты уничтожают его город. Даже в начале войны у него была надежда, что в какой-то момент обстрелы и бомбежки прекратятся.

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Уничтожение Мариуполя

Бойченко отметил, что даже через призму атаки на город в 2014 году не верилось, что на этот раз враг просто будет стирать город с лица земли.

Не верил. Я гражданский человек, я не военный. Я не мог даже вообразить, что город будут уничтожать. Считал, что город выдержит оборону, постреляют и успокоятся все. Это меня просто разрывает изнутри,

– рассказал мэр Мариуполя.

Перед войной бизнес финансировал в Мариуполь миллиард, а город получил финансирование 50 новых троллейбусов. Эти и ряд других факторов внушали ему надежду, что войны не будет.

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