Я не верю в это, – экс-командующий армией США о запуске ядерного оружия Путиным

Когда Украина просит Запад закрыть небо, главной причиной отказа является страх перед прямым конфликтом с Россией. Однако на самом деле рисков по поводу вероятного начала ядерной войны – нет.

Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 каналу высказал экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

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На вопрос ведущей, действительно ли есть риск того, что Путин нажмет "красную кнопку", он ответил четко: "Нет. Я не верю в это. Я считаю, мы с чрезмерным предостережением смотрим на это."

Однако Ходжес подчеркнул, что Путин – это персонаж, травивший собственных граждан, ему ничего не стоит уничтожать жилые дома, театры, больницы и убивать невинных людей. Он 100% жесток и безжалостен.

Но я не думаю, что он готов сделать что-нибудь, что закончится полным разрушением его собственной страны. Кроме того, он не может сделать это собственноручно,

– отметил генерал.

Он добавил, что надеется, что вокруг Путина есть люди, думающие о том, как будут жить после войны в Украине, а любое продолжение атаки не позволит им этого.