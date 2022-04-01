Я не верю в отвод войск, – в Луганской ОВА назвали направления, где концентрируется враг

В Донецком направлении российские военные пытаются накопить свои силы. В частности, речь идет о Рубежном и Попасной. Каждый день враг бросает мобилизованных людей, как пушечное мясо.

В то же время, продвинуться по украинской территории оккупантам не удается. Так что они просто уничтожают украинские города. Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Перед врагами поставили задачу выйти на географические границы Донецкой и Луганской областей, чтобы потом как-то оправдать войну. Как объяснил Гайдай, это позволило бы хоть как-то объяснить свои действия обычным россиянам.

Я не верю в отвод войск с любого направления, скажу откровенно. Я склоняюсь к мысли о вероятной передислокации и пополнении свежими людьми и техникой, но свои планы они не исключают,

– отметил глава ОВА Луганщины.

Напомним, по информации Генштаба, 31 марта враг нанес более активные удары по Лисичанску, Рубежному, Попасной и Кременной. Кроме того, оккупанты пытались штурмовать блокадный Мариуполь.

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