Водночас просунутись по українській території окупантам не вдається. Тож вони просто знищують українські міста. Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Актуально Росіяни намагаються захопити Попасну, Рубіжне та Маріуполь

Перед ворогами поставили завдання вийти на географічні кордони Донецької і Луганської областей, щоб потім якось виправдати якось війну. Як пояснив Гайдай, це б дозволило хоч якось пояснити свої дії звичайним росіянам.

Я не вірю у відведення військ з будь-якого напрямку, скажу відверто. Я схиляюсь до думки про ймовірну передислокацію й поповнення свіжими людьми і технікою, але свої плани вони не відкидають,

– зазначив очільник ОВА Луганщини.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу, 31 березня ворог завдав активніших ударів по Лисичанську, Рубіжному, Попасній та Кремінній. Крім того, окупанти намагалися штурмувати блокадний Маріуполь.

Голова Луганської ОВА про ситуацію на Донбасі: дивіться відео