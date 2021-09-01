Я не вижу прогресса, – экс-министр экономического развития о приходе иностранных инвестиций
Источник:24 канал
В Украине в 2020 году больше инвестиций исчезло, чем поступило. Это является беспрецедентной ситуацией для страны.
Об этом в эфире 24 канала сообщил экс-министр экономического развития и торговли Павел Шеремета. По его словам, это является плохой цифрой для страны, экономика которой развивается.
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Каковы причины низких инвестиций
Экс-министр экономического развития считает, что для плохого количества инвестиций есть немало причин:
- дефицит экономической свободы;
- коррупция;
- слабая защита прав собственности;
- проблема с правосудием.
Я, честно говоря, не вижу особого прогресса в этих направлениях,
– подчеркнул Шеремета.
Шеремета: сбережения – решение проблемы
По мнению экс-министра экономического развития, украинские сбережения – один из вариантов для привлечения финансирования. Это должно быть первым источником инвестиций.
"Он (источник инвестиций – 24 канал) есть во всех странах мира. Между прочим, если у нас "отток" прямых иностранных инвестиций", – отметил Шеремета.Заметьте! По данным Госстата, отток инвестиций в Украине произошел почти во всех секторах экономики. Больше всего потеряли такие отрасли, как: искусство, спорт, развлечения и отдых – 79,6%, информация и телекоммуникации – 29%, а также финансовая и страховая деятельность – 24%.
Украина имеет мало сбережений, – Шеремета
По мнению бывшего министра экономического развития, сбережения в Украине крайне низкие. Они составляют примерно 12 – 14%. В Китае, заметил Шеремета, аж 42%.
"Одна из причин таких низких сбережений – недоведенная до конца пенсионная реформа. Украинцы не экономят себе на пенсию. Они и дальше надеются на то, что государство будет выплачивать пенсии", – пояснил экс-министр экономического развития.
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Еще одной из причин Шеремета назвал сложность в ведении бизнеса. Именно из-за этого "сбережения держат под матрасами или в лучшем случае инвестируют в квартиры, в строительство", – рассказал он.
Если эти деньги можно было бы направить на инвестиции в реальный бизнес – это было бы источником. А 2 источником являются уже государственные инвестиции,
– подчеркнул Шеремета.
Эксминистр экономического развития заметил. что в Украине есть большой дефицит бюджета. Он составляет 6%, когда максимальная цифра – 3%.
"У нас не должен быть дефицит бюджета, а у нас уже 6%. Я не очень понимаю, откуда команда президента планирует взять деньги, когда есть дефицит", – подытожил Шеремета.
Павел Шеремета о приходе иностранных инвестиций: смотрите видео