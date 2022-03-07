"Я никогда не прощу Россию": украинский поэт написал трогательное стихотворение под обстрелами в

Ровненский поэт Александр Ирванец написал трогательное стихотворение о войне в Украине. Он написал его в разбомбленном врагами Ирпене.

На своей фейсбук-странице стихотворение своего товарища опубликовал директор издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Иван Малкович.

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Ровненский поэт Александр Ирванец написал стихотворение в субботу, 5 марта. Заметим, что в течение последних дней город Ирпень остается одним из самых "горячих" направлений, где постоянно продолжаются бои с вражескими силами.

Мой старый друг Саша Ирванец остался в разбомбленном Ирпене. Вчера разговаривали по телефону. Сейчас он "вне зоны доступности". Сегодня же он написал блестящее стихотворение, но фейсбук его заблокировал,

– написал Малкович.

Текст стиха Александра Ирванца:

З міста, що ракетами розтрощене,

До усього світу прокричу:

Цього року у Неділю Прощену

Я, здається, не усіх прощу!

Світе-світе, гарно ж ти нас кинув!

Та у пеклі цих страждань-терпінь

Все ж стоїть золотоверхий Київ,

Буча, і Гостомель, і Ірпінь.

Ми усе здолаємо і вистоїм!

Потім ще і рештки приберем

Тих усіх, котрі були тут прислані

Вузькооким лисим упирем.

З вами й я і вистою, й вцілію,

Як у землю рідну міцно впрусь.

Я ніколи не прощу Росію.

...Чом відводиш очі, Білорусь?

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