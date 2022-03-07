"Я никогда не прощу Россию": украинский поэт написал трогательное стихотворение под обстрелами в
Источник:фейсбук Ивана Малковича
Ровненский поэт Александр Ирванец написал трогательное стихотворение о войне в Украине. Он написал его в разбомбленном врагами Ирпене.
На своей фейсбук-странице стихотворение своего товарища опубликовал директор издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Иван Малкович.
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Ровненский поэт Александр Ирванец написал стихотворение в субботу, 5 марта. Заметим, что в течение последних дней город Ирпень остается одним из самых "горячих" направлений, где постоянно продолжаются бои с вражескими силами.
Мой старый друг Саша Ирванец остался в разбомбленном Ирпене. Вчера разговаривали по телефону. Сейчас он "вне зоны доступности". Сегодня же он написал блестящее стихотворение, но фейсбук его заблокировал,
– написал Малкович.
Текст стиха Александра Ирванца:
З міста, що ракетами розтрощене,
До усього світу прокричу:
Цього року у Неділю Прощену
Я, здається, не усіх прощу!
Світе-світе, гарно ж ти нас кинув!
Та у пеклі цих страждань-терпінь
Все ж стоїть золотоверхий Київ,
Буча, і Гостомель, і Ірпінь.
Ми усе здолаємо і вистоїм!
Потім ще і рештки приберем
Тих усіх, котрі були тут прислані
Вузькооким лисим упирем.
З вами й я і вистою, й вцілію,
Як у землю рідну міцно впрусь.
Я ніколи не прощу Росію.
...Чом відводиш очі, Білорусь?
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