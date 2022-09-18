Такое мнение 24 каналу высказал депутат парламента Чеченской Республики Ичкерия и участник двух чеченских войн Хусейн Исханов. По его словам, тех чеченцев, которые воюют на стороне армии оккупантов, следует называть российскими военными.

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Миф о чеченском народе

Исханов отметил, что москва намеренно эксплуатирует миф о том, что представители чеченского народа – неуправляемые и любят воевать. На самом же деле их количество в российской армии не так велико.

Я никого не оправдываю. Эти чеченцы, которые идут на войну в Украине, бок о бок стоят с теми солдатами или сыновьями тех военных, которые насиловали чеченских женщин, убивали молодых парней, пытали людей в концлагерях, начиная с 1994 года. Как это может происходить?

– подчеркнул участник двух Чеченских войн.

Он добавил, что не понимает, как может человек, у которого россияне когда-то убили сестру, брата, маму или отца, стать рядом с убийцами и идти воевать на чужую землю.

Что заставляет чеченцев воевать на стороне россии

По словам Исханова, лишь небольшая часть чеченцев, воюющих на стороне россии, пошла на войну добровольно.

По нашим данным, многие люди просто заставляют подписывать контракты. При этом даже сам кадыров заявляет о том, что никаких социальных выплат никому давать не надо. Мол, пусть идут в армию и служат,

– отметил депутат парламента Чеченской Республики Ичкерия.

Он добавил, что в Чечне процветает безработица, а власти не делают ничего, чтобы решить проблему. В то же время мужчин подталкивают к тому, чтобы идти воевать.

Геноцид чеченского народа

Исханов подчеркнул, что такие действия со стороны российских властей являются "геноцидом чеченского народа".

Все, кого отправляют в Украину, – это мужчины. Представляете, сколько с 1994 года мы лишились парней? Сначала в двух Чеченских войнах, а теперь еще и на войне в Украине,

– сказал он.

Стрим Игоря Гаврищака и Хусейна Исханова: смотрите видео

Как чеченцы воюют в составе русской армии: коротко