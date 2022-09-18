Таку думку 24 каналу висловив депутат парламенту Чеченської Республіки Ічкерія та учасник двох Чеченських воєн Хусейн Ісханов. За його словами, тих чеченців, які воюють на боці армії окупантів, слід називати російськими військовими.

Читайте також Знімали сережки та продавали мертвих: чим схожі війни, які росія здійснила в Чечні та Україні

Міф про чеченський народ

Ісханов зазначив, що москва навмисно експлуатує міф про те, що представники чеченського народу – некеровані і люблять воювати. Насправді ж їхня кількість у російській армії не така й велика.

Я нікого не виправдовую. Ці чеченці, які йдуть на війну в Україні, пліч-о-пліч стоять з тими солдатами чи синами тих військових, які ґвалтували чеченських жінок, вбивали молодих хлопців, катували людей у концтаборах, починаючи з 1994 року. Як це може відбуватися?

– наголосив учасник двох Чеченських воєн.

Він додав, що не розуміє, як може людина, у якої росіяни колись вбили сестру, брата, маму чи батька, стати поряд з вбивцями і йти воювати на чужу землю.

Що змушує чеченців воювати на боці росії

За словами Ісханова, лише невелика частина чеченців, які воюють на боці росії, пішли на війну добровільно.

За нашими даними, багатьох людей просто змушують підписувати контракти. При цьому навіть сам кадиров заявляє про те, що ніяких соціальних виплат нікому давати не треба. Мовляв, хай йдуть в армію і служать,

– зазначив депутат парламенту Чеченської Республіки Ічкерія.

Він додав, що у Чечні процвітає безробіття, а влада не робить нічого, аби розв'язати проблему. Натомість чоловіків підштовхують до того, аби йти воювати.

Геноцид чеченського народу

Ісханов наголосив, що такі дії з боку російської влади є "геноцидом чеченського народу".

Всі, кого відправляють в Україну, – це чоловіки. Уявляєте, скільки з 1994 року ми втратили чоловіків? Спочатку у двох Чеченських війнах, а тепер ще й на війні в Україні,

– сказав він.

Стрім Ігоря Гаврищака та Хусейна Ісханова: дивіться відео

Як чеченці воюють у складі російської армії: коротко