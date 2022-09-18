Про це 24 каналу сказав депутат парламенту Чеченської Республіки Ічкерія та учасник двох Чеченських воєн Хусейн Ісханов. Він наголосив, що для російського солдата не було жодної різниці – чеченець перед ним чи росіянин.

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"Росіяни звільняли від життя просто"

Ісханов зазначив, що росіяни почали бомбити Грозний із селища Трампарк, де компактно проживало російське населення. Житлові квартали селища були розбиті вщент. Там було дуже багато жертв серед місцевого населення, здебільшого росіян.

З найпершого дня перша бойова авіація була застосована саме по місту Грозному, по кварталах Грозного. Ось ця саме бойова операція 1994 рік,

– сказав учасник двох Чеченських воєн.

Тобто, зауважив він, російські військові, як і в Україні, прийшли звільняти росіян від "звірів" – мешканців Чеченської Республіки.

Вони звільняли від життя просто, вбивали. Для російського солдата не було жодної різниці – чеченець чи росіянин. Він громадянин Чеченської Республіки – цього для них вистачало,

– заявив Ісханов.

Депутат парламенту Чеченської Республіки Ічкерія зауважив, що російські військові ставилися до мирного російського населення так само, як до громадянин Чеченської Республіки. А їх убивали просто за національною ознакою.

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Росіяни грабували людей та продавали трупи

Ісханов розповів, що відомо про безліч випадків, коли росіяни, думаючи, що російські солдати їх не зачеплять, не виїжджали нікуди й залишалися вдома. Але росіяни просто заходили в їхні квартири і розстрілювали бабусь і дідусів, а також забирали все, що можна було.

У той час, правда, у нас не було пральних машин таких крутих, як зараз у вас. Тому вони брали те, що могли. У жінок зривали з вух сережки. Потім ланцюжки з шиї знімали, гроші, продавали трупи,

– зазначив учасник двох Чеченських воєн.

За його словами, якщо хтось гинув у районі, який контролювався росіянами, то звідти неможливо було забрати труп – його просто доводилося викуповувати.

Вони торгували трупами. Коли зрозуміли, що чеченці ховають своїх людей, не кидають на полі. Для нас людина – це святе,

– наголосив депутат парламенту Чеченської Республіки Ічкерія.

Крім того, додав Ісханов, захоплювали молодих людей, дівчат і вивозили в концентраційні табори, які називали фільтропунктами. Щоб звільнити людей, треба було платити їм 2, 3 чи 4 тисячі доларів.

Він вважає, що російсько-чеченська війна переросла в російсько-грузинську і російсько-українську. І в Україні буде їй покладено кінець.

Ситуація на фронті в Україні: останні новини

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За минулу добу ЗСУ відбили 6 атак противника. Росіяни зазнають втрат, проте продовжують обстрілювати мирні населені пункти та позиції українських військових вздовж усієї лінії зіткнення.

Військо росії не полишає спроб наступати на Донеччині. Але, як зауважують аналітики з Інституту з вивчення війни, мало того, що окупанти не досягають жодних успіхів. Вони ще й зазнають чималих втрат.

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