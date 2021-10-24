Я опустошен, – раненый Болдуином режиссер Соуза высказался о гибели Гатчинс

Раненый Болдуином режиссер Джоэл Соуза впервые прокомментировал инцидент со смертельным исходом, который произошел во время съемок фильма "Ржавчина".

Когда раздался выстрел, унесший жизни украинки Галины Гатчинс, Соуза стоял просто позади нее. Мужчине повезло – он получил лишь ранение в плечо.

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Джоэл Соуза высказался о гибели Галины Гатчинс на съемочной площадке "Иржи"

Режиссер Джоэл Соуза чувствует себя опустошенным после гибели оператора из Украины Галины Гатчинс. Женщину случайно застрелил голливудский актер Алек Болдуин прямо на съемочной площадке фильма "Ржавчина".

Я опустошен потерей моей подруги и коллеги Галины. Она была доброй, энергичной, невероятно талантливой, боролась за каждый дюйм и всегда заставляла меня быть лучшим. Мыслями я с ее семьей в это трудное время,

– рассказал Соуза.

Он также поблагодарил всех, кто выражал поддержку после ситуации. Напомним, Соуза во время выстрела стоял за спиной Гатчинс, и получил пулю в плечо.

Убийство Галины Гатчинс: коротко о событии и новые подробности

В штате Нью-Мексико во время съемок вестерна "Ржавчина" актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Гатчинс. Причем боевого оружия у него не должно было быть.

Болдуин и не подозревал, что пистолет из реквизита заряжен патроном, который способен забрать чью-то жизнь. Пистолет актеру дал ассистент режиссера, а перед этим его должен был проверить специалист по оружию.

специалист по оружию. Примечательно, как пишут ABC News, что у съемочной группы фильма еще до трагедии были проблемы с безопасностью – в частности, случайные выстрелы. Часть людей даже якобы уволились из-за этого буквально днем ранее.

Пока же событие расследуют правоохранители. Обвинений пока никому не предъявлено.