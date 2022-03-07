Я остаюсь в Киеве и никого не боюсь, – новое обращение Зеленского к украинцам

Вечером 7 марта Владимир Зеленский снова обратился к украинцам. Президент подчеркнул, что находится на Банковой, не прячется и никого не боится.

Украинский лидер заметил: проходит 12-й вечер борьбы и защиты. Работа продолжается, все – на своих местах.

Обратите внимание Молодцы, – Зеленский отметил, что украинская армия держит позиции

Зеленский подчеркнул, что находится в украинской столице, его команда – рядом с ним, территориальная оборона – на местах, украинские военные герои – на позициях. Свое дело делают врачи, спасатели, транспортники, журналисты.

Украинский лидер подчеркнул: все воюют ради победы Украины. Она непременно будет: силой оружия, армии, слова, дипломатии.

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Обращение Зеленского вечером 7 марта: смотрите видео