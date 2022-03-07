Я останусь в Киеве столько, сколько нужно, чтобы победить в войне, – Зеленский

Война России против Украины длится почти 2 недели. Все это время президент Владимир Зеленский находится в Киеве.

Зеленский отметил, что все должны отдавать себе отчет, что каждый день сопротивления создает для Украины лучшие условия и сильную позицию. Они гарантируют будущее ее граждан после этой войны, сообщает 24 канал.

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Президент находится в Киеве

По словам президента, кроме погибших людей и разрушенных городов война оставляет уничтоженными и стремления, которые когда-то казались сверхважными, а сейчас уже о них и не упоминаешь. Зеленский добавил, что почти 3 года назад, после окончания выборов, он зашел в здание Офиса Президента и сразу начал планировать переезд.

Я мечтал переехать из Банковой. Вместе с правительством и парламентом. Чтобы разгрузить центр Киева и вообще – переехать в современный, прозрачный офис, как и положено прогрессивной демократической европейской стране,

– заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что сейчас он остается на Банковой.

"Остаюсь в Киеве. На Банковой. Не скрываясь. И никого не боюсь. Столько, сколько нужно, чтобы победить в этой нашей Отечественной войне", – подытожил президент.

Обращение Зеленского вечером 7 марта: смотрите видео

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