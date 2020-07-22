Одно из требований террориста, захватившего автобус в Луцке, было направлено лично президенту Владимиру Зеленскому. Он должен был записать видео с указанными заложником словами. Первый президент Украины Леонид Кравчук сказал, что сделал бы так же.

Об этом Кравчук сказал в эфире 24 канала. Он считает, что Зеленский поступил правильно, что записал видео.

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Если бы я попал в такую ​​ситуацию, я бы не раздумывал и поступил бы так же,

– заявил Кравчук.

Раньше такого прецедента в истории Украины еще не было. Бывший президент считает, что террорист хотел, чтобы на него обратили внимание. И мысль о том, что президент ни в коем случае не должен говорить с террористом – не всегда работает. В этом случае никто не мог бы гарантировать, что не будет жертв.

Главное – что жертв не было. Зеленский поступил как человек с основной принципиальной идеей – жизнь человека дороже,

– убежден Кравчук.

Что будет с репутацией Зеленского?

Кроме того, Леонид Кравчук считает, что народ будет ценить поступок Зеленского, потому что он поступил гуманно. Но есть категория людей, которая всегда будет критиковать.

Обратите внимание. С аккаунта Зеленского видео удалили после того, как террорист сдался и освободил заложников. Однако посмотреть его запись можно по этой ссылке.

Что говорил сам Зеленский об общении с террористом