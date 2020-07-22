Я поступил бы так же, – Кравчук о реакции Зеленского на требования террориста
Одно из требований террориста, захватившего автобус в Луцке, было направлено лично президенту Владимиру Зеленскому. Он должен был записать видео с указанными заложником словами. Первый президент Украины Леонид Кравчук сказал, что сделал бы так же.
Об этом Кравчук сказал в эфире 24 канала. Он считает, что Зеленский поступил правильно, что записал видео.
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Если бы я попал в такую ситуацию, я бы не раздумывал и поступил бы так же,
– заявил Кравчук.
Раньше такого прецедента в истории Украины еще не было. Бывший президент считает, что террорист хотел, чтобы на него обратили внимание. И мысль о том, что президент ни в коем случае не должен говорить с террористом – не всегда работает. В этом случае никто не мог бы гарантировать, что не будет жертв.
Главное – что жертв не было. Зеленский поступил как человек с основной принципиальной идеей – жизнь человека дороже,
– убежден Кравчук.
Что будет с репутацией Зеленского?
Кроме того, Леонид Кравчук считает, что народ будет ценить поступок Зеленского, потому что он поступил гуманно. Но есть категория людей, которая всегда будет критиковать.
Что говорил сам Зеленский об общении с террористом
- Сначала президент позвонил террористу Максиму Кривошу. Это предшествовало освобождению первых трех человек из автобуса.
- Как отметил Зеленский, с ним он говорил примерно 7 – 10 минут.
- Глава государства подчеркнул, что сначала в разговоре пытался оценить требования террориста, а также насколько он адекватный человек.
- Зеленский уверен, что штурм был бы результативным, "но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди". Поэтому президент решил поговорить с террористом по телефону – "попробовать получить возможность, чтобы он отпустил людей".