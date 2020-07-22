Одна з вимог терориста, що захопив автобус у Луцьку була спрямована особисто до президента Володимира Зеленського. Він мав записати відео з вказаними заручником словами. Перший президент України Леонід Кравчук сказав, що зробив би так само.

Про це Кравчук сказав в ефірі 24 каналу. Він вважає, що Зеленський вчинив правильно, що записав відео.

До теми Захоплення заручників у Луцьку: чи повинна влада виконувати вимоги терориста

Якби я потрапив таку ситуацію, я б не роздумував і вчинив би так само,

– заявив Кравчук.

Раніше такого прецеденту в історії України ще не було. Колишній президент вважає, що терорист хотів, щоби на нього звернули увагу. І думка про те, що президент у жодному разі не повинен говорити з терористом – не завжди працює. У цьому випадку ніхто не міг би гарантувати, що не буде жертв.

Головне – що жертв не було. Зеленський вчинив як людина з основною принциповою ідеєю – життя людини найдорожче,

– переконаний Кравчук.

Що буде з репутацією Зеленського?

Крім того, Леонід Кравчук вважає, що народ буде цінувати вчинок Зеленського, бо він вчинив гуманно. Але є категорія людей, яка завжди буде критикувати.

Зверніть увагу. З акаунта Зеленського відео видалили після того, як терорист здався і звільнив заручників. Проте переглянути його запис можна за цим посиланням.

Що казав сам Зеленський про спілкування з терористом