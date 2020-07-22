Я вчинив би так само, – Кравчук про реакцію Зеленського на вимоги терориста
Одна з вимог терориста, що захопив автобус у Луцьку була спрямована особисто до президента Володимира Зеленського. Він мав записати відео з вказаними заручником словами. Перший президент України Леонід Кравчук сказав, що зробив би так само.
Про це Кравчук сказав в ефірі 24 каналу. Він вважає, що Зеленський вчинив правильно, що записав відео.
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Якби я потрапив таку ситуацію, я б не роздумував і вчинив би так само,
– заявив Кравчук.
Раніше такого прецеденту в історії України ще не було. Колишній президент вважає, що терорист хотів, щоби на нього звернули увагу. І думка про те, що президент у жодному разі не повинен говорити з терористом – не завжди працює. У цьому випадку ніхто не міг би гарантувати, що не буде жертв.
Головне – що жертв не було. Зеленський вчинив як людина з основною принциповою ідеєю – життя людини найдорожче,
– переконаний Кравчук.
Що буде з репутацією Зеленського?
Крім того, Леонід Кравчук вважає, що народ буде цінувати вчинок Зеленського, бо він вчинив гуманно. Але є категорія людей, яка завжди буде критикувати.
Що казав сам Зеленський про спілкування з терористом
- Спершу президент подзвонив до терориста Максим Кривоша. Це передувало звільненню перших трьох осіб з автобуса.
- Як зазначив Зеленський, із ним він говорив приблизно 7 – 10 хвилин.
- Глава держави наголосив, що спершу в розмові намагався оцінити вимоги терориста, а також наскільки він адекватна людина.
- Зеленський впевнений, що штурм був би результативним, "але завжди є небезпека, що можуть загинути люди". Тому президент вирішив поговорити з терористом телефоном – "спробувати отримати можливість, щоби він відпустив людей".