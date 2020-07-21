У Луцьку озброєний чоловік захопив автобус із заручниками. Він висунув певні вимоги до влади, зокрема хоче, аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в ютубі заяви про те, що саме вони – терористи в законі. Проте влада лише повинна спробувати переконати, що виконує його вказівки, але не повністю дотримуватись їх.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив один із засновників головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України Валерій Кур. І додав, що терористу треба дати йому можливість зрозуміти, що на нього реагують.

Зверніть увагу Головне – зберегти життя людей, – радник Авакова про ситуацію із захопленням заручників в Луцьку

І гра в "правду-неправду", і різні комбінації – тут взагалі всі засоби хороші, щоб врятувати хоч одного заручника. Але його вимоги, де-юре, виконати неможливо. А де-факто – ми маємо зробити все можливе. Оперативні служби знають, як все зробити. А бюджет МВС це дозволяє,

– засоби й необхідні сили є, ствердив Кур.

Він також додав: "Судячи з усього, треба спробувати переконати, що ми виконуємо його вказівки, але ні в якому разі їх не виконувати ці маревні ідеї. Треба нейтралізувати його можливість заподіяти шкоду навколишнім".

Оперативник переконаний, що треба спробувати з ним вести цю "гру" і якомога довше затягнути час, надаючи йому те, що він хоче і що можна надати.

Треба дати йому можливість зрозуміти, що на нього реагують, що ми бачимо його проблеми і хочемо допомогти їх розв'язати,

– заявив Кур.

Як поводитись з терористом?

Валерій Кур вважає, що ця людина перебуває у неадекватному стані. Судячи з усього, не під впливом під якихось речовин, а під впливом певних змін психіки.

Там суміш реальності з нереальністю. Він психічно хворий, я вже бачу. Він змішує реальні речі, про які мовиться в народі, з його маревним станом та філософією,

– ствердив Кур.

Тому, на його думку, треба обов'язково спробувати спеціалістам в галузі психології з ним комунікувати. І "підтягнути" всіх його близьких, особливо тих, на яких він позитивно реагує.

Чи готовий Аваков опублікувати допис?

"Для мене ця людина – загадка. Він прийшов з бізнесу. Мені важко зрозуміти, які в нього принципи. Але я б пішов на все завгодно. Я не знаю, що він зробить", – сказав Кур.

Що робити, якщо опинились у подібній ситуації?

Професіонали завжди готові до того, щоб раптово стати свідком подібних речей. Тільки вони мають право ризикувати собою і починати вести боротьбу зі злочинцями, наголосив Кур і дав кілька порад, як поводитись у подібних ситуація:

категорично заборонено всім людям ризикувати собою, не маючи навичок, бо можна завдати шкоди собі та навколишнім; краще не заважати спецслужбам; якщо стається атака – накрити голову руками, порахувати до 10 і заспокоїтись; не намагайтеся затримувати злочинця самостійно.

Захоплення автобуса у Луцьку: коротко

Терорист 21 липня вранці сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.

Він пригрозив його підірвати. Чоловік зазначив, що у нього є гранати й інша зброя.

За попередньою інформацією, в автобусі близько 20 людей.

На місці працює поліція, снайпери та глава МВС Арсен Аваков.

Щодо самого терориста, то, за інформацією правоохоронців, він перебував на психіатричному обліку, а також двічі був ув'язнений.

Терорист називає себе Максим Плохим, але ЗМІ з'ясували, що справжнє його ім'я Кривош Максим Степанович.

У соцмережах він висунув свої вимоги: усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".

Дивіться відео розмови 24 каналу із Валерієм Куром: