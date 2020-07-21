В Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. Он выдвинул определенные требования к власти, в частности хочет, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в ютубе заявления о том, что именно они – террористы в законе. Однако власть только должна попытаться убедить, что выполняет его указания, но не полностью соблюдать их.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал один из основателей главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Валерий Кур. И добавил, что террористу нужно дать возможность понять, что на него реагируют.

Обратите внимание Главное – сохранить жизнь людей, – советник Авакова о ситуации с захватом заложников в Луцке

И игра в "правду-неправду", и различные комбинации – тут вообще все средства хороши, чтобы спасти хоть одного заложника. Но его требования, де-юре, выполнить невозможно. А де-факто – мы должны сделать все возможное. Оперативные службы знают, как все сделать. А бюджет МВД это позволяет, средства и необходимые силы есть,

– подтвердил Кур.

Он также добавил: "Судя по всему, надо попробовать убедить, что мы выполняем его указания, но ни в коем случае не выполнять эти бредовые идеи. Надо нейтрализовать его возможность причинить вред окружающим".

Оперативник убежден, что надо попробовать с ним вести эту "игру" и как можно дольше затянуть время, предоставляя ему то, что он хочет и что можно предоставить.

Надо дать ему возможность понять, что на него реагируют, что мы видим его проблемы и хотим помочь их решить,

– заявил Кур.

Как вести себя с террористом?

Валерий Кур считает, что этот человек находится в неадекватном состоянии. Судя по всему, не под влиянием каких-то веществ, а под влиянием определенных изменений психики.

Там смесь реальности с нереальностью. Он психически болен, я уже вижу. Он смешивает реальные вещи, о которых говорится в народе, с его бредовым состоянием и философией,

– подтвердил Кур.

Поэтому, по его мнению, надо обязательно попробовать специалистам в области психологии с ним коммуницировать. И "подтянуть" всех его близких, особенно тех, на которых он положительно реагирует.

Готов ли Аваков опубликовать сообщение?

"Для меня этот человек – загадка. Он пришел из бизнеса. Мне трудно понять, какие у него принципы. Но я бы пошел на все угодно. Я не знаю, что он сделает", – сказал Кур.

Что делать, если оказались в подобной ситуации?

Профессионалы всегда готовы к тому, чтобы внезапно стать свидетелем подобных вещей. Только они имеют право рисковать собой и начинать вести борьбу с преступниками, подчеркнул Кур и дал несколько советов, как вести себя в подобных ситуация:

категорически запрещено всем людям рисковать собой, не имея навыков, потому что можно нанести вред себе и окружающим; лучше не мешать спецслужбам; если происходит атака – накрыть голову руками, сосчитать до 10 и успокоиться; не пытайтесь задерживать преступника самостоятельно.

Захват автобуса в Луцке: коротко

Террорист 21 июля утром сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Он пригрозил его взорвать. Мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.

По предварительной информации, в автобусе около 20 человек.

На месте работает полиция, снайперы и глава МВД Арсен Аваков.

Что касается самого террориста, то, по информации правоохранителей, он находился на психиатрическом учете, а также дважды был заключен.

Террорист называет себя Максим Плохой, но СМИ выяснили, что настоящее его имя Кривош Максим Степанович.

В соцсетях он выдвинул свои требования: все топ чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".

Смотрите видео разговора 24 канала с Валерием Куром: