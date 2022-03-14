Я предупреждал НАТО, что РФ пойдет войной на нас, теперь говорю – пойдет и на них, – Зе

Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году предупреждал НАТО о том, что Россия пойдет на Украину войной. Теперь же украинский лидер отмечает: государство-агрессор пойдет на Альянс, если тот не будет действовать.

Президент Украины еще раз обратился к НАТО с просьбой помочь закрыть небо над страной. Россия ведь продолжает разрушать украинские города.

Ранее Это только вопрос времени, – Зеленский о ракетах на территории НАТО, если не закроют небо

Зеленский предупредил НАТО, что агрессия России может распространиться на него

Глава государства напомнил, что в 2021 году он предупреждал лидеров НАТО: если против России не будет жестких превентивных санкций, она пойдет войной. Зеленский подчеркнул, что он был прав.

Повторю еще раз: если вы не закроете наше небо, российские ракеты упадут и на вашу территорию, на территорию НАТО,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что это только вопрос времени.

К своему сообщению украинский лидер прикрепил фото последствий российской агрессии в Украине.

Последствия войны России против украинцев: Фото alexlourie.photo, emilio_morenatti, evgenymaloletka

К теме – предварительное заявление президента о необходимости закрытия неба: смотрите видео