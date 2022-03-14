Президент України вкотре звернувся до НАТО з проханням допомогти закрити небо над країною. Адже Росія продовжує руйнувати українські міста.
Раніше Це лише питання часу, – Зеленський про ракети на території НАТО, якщо не закриють небо
Зеленський попередив НАТО, що агресія Росії може поширитися на нього
Глава держави нагадав, що у 2021 році він попереджав лідерів НАТО: якщо проти Росії не буде жорстких превентивних санкцій – вона піде війною. Зеленський наголосив, що він мав рацію.
Повторю ще раз: якщо ви не закриєте наше небо, то російські ракети впадуть і на вашу територію, на територію НАТО,
– зазначив Зеленський.
Він додав, що це – лише питання часу.
До свого допису український лідер прикріпив фото наслідків російської агресії в Україні.
Наслідки війни Росії проти українців: Фото alexlourie.photo, emilio_morenatti, evgenymaloletka
До теми – попередня заява президента про необхідність закриття неба: дивіться відео