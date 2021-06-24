Я равный им президент, – Зеленский о возможности "рассориться" с Макроном и Меркель

По словам президента, он общается с лидерами Франции и Германии на равных. Поэтому украинский президент может резко высказываться, когда возвращает субъектность нашего государства.

Об этом глава государства рассказал в интервью. Президент отметил, что именно резкими высказываниями можно вернуть справедливое отношение к Украине.

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Я – представитель равной им страны, – Зеленский

Мне кажется, что я выражаюсь, как равный им президент или представитель равной им страны. Мне кажется, что отношение любой страны к Украине, как страны второго, третьего или и еще какого-то мира – несправедливое,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отмечает, что украинский вопрос следует перевести из политического в безопасный. Ведь главное, сможет ли Украина противостоять российской эскалации, именно поэтому говорится и о ПДЧ, и о вступлении в НАТО позже.

Зеленский говорит, что перевел вопрос "Северного потока-2" в безопасный

И вопрос "Северного потока" – это говорят там, где обиделись некоторые страны, да, я его полностью перевел из экономического вопроса в безопасность,

– добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что все острые вопросы обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель. А уже впоследствии президент проведет встречу с главой Белого дома Джо Байденом.

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Отметим, что президент Зеленский встречался с главой Франции Эммануэлем Макроном 16 апреля в Париже. По видеосвязи к ним присоединялась и немецкий канцлер. Главной темой переговоров была ситуация на Донбассе.