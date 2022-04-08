Я русскоязычная, но не понимаю, зачем Россия пришла сюда, – женщина из Бучи о зверствах россиян

Русскоязычная жительница Бучи, еще и по национальности россиянка, раскритиковала зверства оккупантов. Она не понимает, почему солдаты государства-агрессора пришли убивать украинцев.

Татьяна Викторовна родилась в Грозном, по национальности – россиянка. Но уже много лет живет в украинском городе Буча, которое в марте 2022 года захватили российские захватчики.

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Русскоязычная жительница Бучи прокомментировала зверства оккупантов

Женщина рассказала, что сама русскоязычная. Однако до сих пор не может понять, почему россияне пришли в Украину.

Почему русские матери пускают на войну своих сыновей? Почему в России делают вид, что ничего страшного не происходит? За что они убивают нас?

– сказала она.

На ролике также показали дом, в который попал российский снаряд. Одна из комнат, выходящая окнами на улицу, разрушена. В нескольких метрах от дома в земле еще два неразорвавшихся снаряда.

Жительница Бучи о зверствах россиян: смотрите видео

31 марта украинские защитники освободили Бучу от россиян. Туда постепенно начала возвращаться жизнь.