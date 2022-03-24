Я в шоке от героизма наших жителей, – Ананченко об очередях в военкоматы в Сумах

Количество людей, которые готовы защищать Сумы с оружием в руках, настолько велико, что более 10 дней нет возможности встать в очередь в военкомат.

Об этом рассказал народный депутат, глава Сумской областной организации партии "Слуга Народа" Михаил Ананченко.

Читайте также Россия напала на Украину: хронология основных событий 4 недели войны

По словам Ананченко желающих вступить в ряды защитников не уменьшается уже 10 дней подряд.

Я в шоке от героизма наших жителей. Без преувеличения десятки обращений с требованием включить их в ряды теробороны или ВСУ. Начал общаться с военкомом – уже более 10 дней даже в очередь стать не возможно, желающих невероятное количество!,

– сказал Ананченко.

Он добавляет, что сейчас горожане самоорганизовываются и формируют воинские формирования, информируют об этом тероборону и полицию и сами патрулируют город. В частности ищут ДРГ, в результате более сотни пленных.

Этот город никогда не взять, даже пусть не думают. Сумы – Украина! ТРО – это сила! В Сумах и действительно ждут российских солдат, но ждут с коктейлями молотова и оружием в руках,

– подытожил депутат.

Напомним, что утром 24 марта в Сумах прогремели 4 мощных взрыва. Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

Важно – Какова ситуация в регионах Украины 24 марта: смотрите видео