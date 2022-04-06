Я шокирована, – генсек Совета Европы призвала к срочному расследованию зверств россиян в Буче

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич 5 апреля сказала, что шокирована зверствами российских солдат в Буче. Она призвала немедленно приступить к расследованию этих событий.

Политик заявила, что такие вещи нельзя прощать, поэтому виновных обязательно должны наказать. Также она выразила свои соболезнования нашему народу.

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Совет Европы готов поддерживать Украину

Как чиновник призвала провести полное и независимое расследование. Ведь это поможет собрать все доказательства ужасных преступлений.

Я поражена чудовищными картинами зверств из украинского города Буча и других городов под Киевом после вывода российских войск. Виновные должны быть привлечены к ответственности,

– сказала Пейчинович-Бурич.

В конце речи она выразила солидарность с украинским народом, который столкнулся с большими страданиями. Также заверила, что Совет Европы и дальше будет готов поддержать наше государство в эти темные времена.

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