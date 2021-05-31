Информация о минировании школ пришла на электронную почту сразу нескольких учебных заведений по всей территории Беларуси.

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Минировании школ в Беларуси: что известно

Сегодня (31 мая – 24 канал) в милицию обратились руководители нескольких школ, сообщили о получении сообщения о заложенных взрывных устройствах,

– заявили в полиции.

В частности, известно о якобы минировании учебных заведений в Минске, Калинковичах, Сморгони, Гродненском районе.

На места выехали сотрудники милиции, они проверяют информацию о минирований.

Минувальник заявляет о связи с Протасевичем

В телеграм-каналах пишут, что в тексте сообщения минер заявляет, что он соучастник задержанного режимом Александра Лукашенко журналиста Романа Протасевича.

Я – сообщник Протасевича, когда прогремит взрыв, нужно винить только Протасевича, именно он заставил меня совершить минирование,

– говорится в заявлении.

Также неизвестный отмечает, что будущий взрыв "никак не связан с белорусской милицией и правоохранительными органами в целом".

Задержание Романа Протасевича: что известно