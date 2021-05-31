Інформація про мінування шкіл прийшла на електронну пошту одразу кількох навчальних закладів по всій території Білорусі.

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Мінування шкіл у Білорусі: що відомо

Сьогодні (31 травня – 24 канал) у міліцію звернулися керівники декількох шкіл, які повідомили про отримання повідомлення щодо закладених вибухових пристроїв,

– заявили у поліції.

Зокрема, відомо про начебто мінування навчальних установ у Мінську, Калинковичах, Сморгоні, Гродненському районі.

На місця виїхали співробітники міліції, вони перевіряють інформацію щодо мінувань.

Мінувальник заявляє про зв'язок з Протасевичем

У телеграм-каналах пишуть, що у тексті повідомлення мінувальник заявляє, що він є спільником затриманого режимом Олександра Лукашенка журналіста Романа Протасевича.

Я – спільник Протасевича, коли прогримить вибух, потрібно звинувачувати тільки Протасевича, саме він заставив мене робити мінування,

– йдеться у заяві.

Також невідомий зазначає, що майбутній вибух "ніяк не пов'язаний із білоруською міліцією та правоохоронними органами загалом".

Затримання Романа Протасевича: що відомо