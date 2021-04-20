Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что украинский язык рано или поздно станет основным языком общения в Украине. Вместе с тем чиновник призывает не отказываться от наследства, которое подарили выходцы из Украины.

Об этом Ткаченко рассказал в интервью. Среди тех деятелей искусства, от которых нельзя отказываться, министр вспомнил про писателя Николая Гоголя и художника Казимира Малевича.

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Надо разделять выходцев из Украины и украинских деятелей

Да, далеко не все из них идентифицировали себя украинцами, поэтому можем разделять выходцев из Украины и украинских деятелей искусства. Но не вспоминать о том, что Чехов восхищался Украиной, что Чайковский родом отсюда, было бы странно. Булгаков, само собой,

– заметил Ткаченко.

Что касается тезиса об "украинском русском" языке, который прозвучал от пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель и вызвал скандал, то его Ткаченко не понимает. Министр подчеркнул, что такой дефиниции нет. Он считает, что для идентификации украинцев язык крайне важен, однако отталкивать часть русскоязычных патриотов не стоит.

Будет принята госпрограмма поддержки украинского языка

Что касается украинского языка, то он, подчеркнул министр, преобладает, однако многие люди в быту все-таки используют русский. Именно поэтому создаются платформы для бесплатного изучения украинского языка и будет принята программа государственной поддержки.

У меня ребенок говорит по-украински дома, мы все по-русски говорим. Но я заметил недавно такой интересный момент: когда она переходит на русский, то уже говорит с украинским акцентом,

– рассказал Ткаченко.

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