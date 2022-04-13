"Я своих боюсь больше, чем бандеровцев": оккупант не может оправиться от зверств россиян

Сотрудники СБУ в очередной раз перехватили телефонный разговор оккупантов. На этот раз они жалуются на то, что боятся своих же больше, чем бандеровцев.

Захватчик поражен тем, во что другие российские военные превратили Украину. Говорит, что поля теперь уничтожены, вокруг стоит заброшенная техника, лежат трупы.

Читайте также Жены российских оккупантов призывают своих мужей насиловать украинских женщин

Зверства российских военных пугают оккупантов больше

Жаловался он и на то, что очень много полегло российских захватчиков. Да и украинцы им не очень рады, как оказалось.

В селе когда стояли – женщина вышла и просто начала обстреливать колонну,

– сказал он.

Также начал жаловаться на то, что на ограждениях их ожидали не слишком приятные надписи:

"Русские оккупанты, идите прочь!";

"Мы вас не звали! Мы вас не ждали";

"Россия – захватчики";

"Путин – х***о".​

Вспомнились ему сразу же деды, воевавшие. Мол, у них была высокая цель, которую они преследовали, а этот оккупант такого подъема не чувствует.

Никто из нас этим гордиться не будет... Они (другие российские военные) – долб***бы, я своих боюсь больше, чем бандеровцев,

– говорит он.

Слушайте полный разговор оккупанта, напуганного зверствами российских военных:

Добавляет, едут они мимо остановки, а возле нее – то ли лежит, то ли сидит тело (мертвый украинец – 24 канал). А над трупом надпись: "Н***й шастать". Говорит оккупант, что эту надпись он вообще никогда не забудет.

Мы же со своей стороны не забудем ни одно совершенное оккупантами преступление. И сделаем все возможное для того, чтобы каждый из них отвечал за те зверства, которые совершал против украинцев.

К теме – Оккупанты переспрашивали украинцев, что такое унитаз: смотрите видео