Загарбник вражений тим, на що інші російські військові перетворили Україну. Каже, що поля тепер понищені, довкола стоїть покинута техніка, лежать трупи.

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Звірства російських військових лякають окупантів більше

Бідкався він і на те, що дуже багато полягло російських загарбників. Та й українці їм не дуже раді, як виявилося.

У селі коли стояли – жінка вийшла і просто почала обстрілювати колону,

– сказав він.

Також почав скаржитися на те, що на огорожах на них очікували не надто приємні написи:

"Російські окупанти, ідіть геть!";

"Ми вас не кликали! Ми вас не чекали";

"Росія – загарбники";

"Путін – х***о".

Згадалися йому відразу ж діди, які воювали. Мовляв, у них була висока ціль, яку вони переслідували, а цей окупант такого піднесення не відчуває.

Ніхто з нас цим пишатися не буде... Вони (інші російські військові) – довб***би, я своїх боюся більше, ніж бандерівців,

– каже він.

Слухайте повну розмову окупанта, наляканого звірствами російських військових:

Додає, їдуть вони повз зупинку, а біля неї – чи то лежить, чи то сидить тіло (мертвий українець – 24 канал). А над трупом напис: "Н***й шастать". Каже окупант, що цей напис він узагалі ніколи не забуде.

Ми ж зі своєї сторони не забудемо жоден скоєний окупантами злочин. І зробимо усе можливе для того, щоб кожен із них відповідав за ті звірства, які чинив проти українців.

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