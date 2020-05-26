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Я твою маму вы*бу: в России устроили драку прямо на борту самолета – видео

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Драка на борту самолета в "Домодедово" 25.05.2020 - видео
В аэропорту "Домодедово" пассажиры устроили драку на борту самолета / avia.tutu.ru

В России полет пассажирского самолета по направлению Сочи – Москва 25 мая завершился феерическим шоу. Двое пассажиров устроили дикую драку прямо на борту воздушного судна, которое приземлилось в аэропорту "Домодедово".

"Подвиг" сорвиголовы не остался незамеченным, и видео с дракой сразу же слили в сеть, сообщает 24 канал.

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Причиной драки стало то, что, опершись на кресло, один из пассажиров просто задел другого. Как известно, человека от животных отличают интеллект и умение урегулировать все конфликты без применения силы. Что отличает "русотуристо" от животного – пока науке неизвестно.

Драка на борту самолета в России: смотрите видео

Драка двух неадекватов сопровождалась нежными воспоминаниями о родственниках. В частности, как слышно на видео, у кого-то "батя пид*рас", а еще кто-то "я твою маму вы*бу".

Закончилась драка только тогда, когда агрессивных пассажиров взялись разнимать работники аэропорта и полицейские.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Москва авиация Новости России Курьезные новости
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