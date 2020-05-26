Я твою маму ви*бу: у Росії влаштували бійку просто на борту літака – відео 18+

У Росії політ пасажирського літака за напрямком Сочі – Москва 25 травня завершився феєричним шоу. Двоє пасажирів влаштували дику бійку просто на борту повітряного судна, що приземлилося в аеропорту "Домодєдово".

"Подвиг" відчайдух не залишився непоміченим, і відео з бійкою одразу ж злили у мережу, повідомляє 24 канал.

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Причиною бійки стало те, що, обпершись на крісло, один з пасажирів просто зачепив іншого. Як відомо, людину від тварин відрізняють інтелект і вміння врегульовувати усі конфлікти без застосування сили. Що відрізняє "русотурісто" від тварини – наразі науці невідомо.

Бійка на борту літака у Росії: дивіться відео

Бійка двох неадекватів супроводжувалася ніжними спогадами про родичів. Зокрема, як чути на кадрах, у когось "батя пі*ерас", а ще хтось "я твою маму ви*бу".

Закінчилася бійка лише тоді, коли агресивних пасажирів взялися розбороняти працівники аеропорту та поліцейські.